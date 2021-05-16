إسرائيل تتعرض لهجوم بـ 3 آلاف صاروخ من قطاع غزة خلال أسبوع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تعرض إسرائيل لهجوم بحوالي 3 آلاف صاروخ من قطاع غزة منذ بدء التصعيد يوم الاثنين الماضي.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مرتقبة اليوم لبحث تصاعد العنف بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد بين الطرفين.

وتأتي الجلسة المرتقبة بعد جلستين أخفق فيهما مجلس الأمن في التوصل لقرار يدين أو يوقف عمليات قصف إسرائيلية ضد الفلسطينيين أسفرت عن استشهاد المئات من بينهم أطفال ودمرت مقرات وسائل إعلام دولية في قطاع غزة.

وشنت المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، هجومًا صاروخيًا على مستوطنة نتيفوت وقاعدة حتسور الجوية جنوب إسرائيل.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، إن القصف الصاروخي جاء ردًا على استهداف العدو للمدنيين الآمنين.

في المقابل، شنت قوات الاحتلال قصفًا جويًا على مواقع متفرقة في قطاع غزة، وسط استمرار تبادل القصف بين الجانبين.