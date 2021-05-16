توريد 122 ألف طن قمح لصوامع وشون القليوبية

أعلن عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، أن صوامع وشون وهناجر المحافظة التى تم تخصيصها لتوريد محصول القمح من الفلاحين، استقبلت حتى الآن 122773 طنا.

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وقال وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، إنه تم تحديد شونتين و4 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2021، موضحا أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين وعضوية مندوبين من الزراعة والصادرات، والشركة، والجهة المسوقة، وذلك طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2021.



من جانبه، أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه تم توريد المحصول بصوامع وشون المحافظة، وفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرا إلى أن المحصول مبشر بالخير هذا العام، حيث من المتوقع زيادة إنتاجية الفدان عن العام الماضى.



فيما أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة.

وشدد اللواء عبد الحميد الهجان على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .



ووجه محافظ القليوبية بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقا لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة لجميع الأصناف المنتجة محلياً، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل جميع الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.



كما وجه اللواء عبد الحميد الهجان بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، والالتزام بصرف جميع مستحقاتهم، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.



يذكر أن محافظ القليوبية افتتح موسم حصاد القمح بأحد الحقول الاسترشادية ببنها، وتفقد صومعة بنها لتوريد القمح، واطلع على دفتر تسجيل كمية الأقماح الواردة للصومعة، وعاين القمح داخل الأجولة، للتأكد من نظافته ودرجة كفاءته، كما حرص على متابعة الميزان، للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة، مشددا على ضرورة تنظيم دخول السيارات وتسجيل السيارة بكامل حمولتها ضمانا لعدم إهدار القمح وتقليل الفاقد من المحصول.



ووجه اللواء عبد الحميد الهجان بتيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، مشدداً على وضع آلية واضحة لتوريد الأقماح لمساعدة المزارعين وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وأن وزارة الزراعة تعمل جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.