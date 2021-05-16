وزير الخارجية الفلسطيني: ممارسات إسرائيل إعتداء علي العرب والمسلمين والعرف الدولي

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الضربات الجوية الإسرائيلية تقتل عائلات فلسطينية بأكملها، وتهدم المنزل تلو الأخر وترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.



وأضاف "المالكي"، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد لمناقشة التطورات في فلسطين: "عندما يدافع الشعب الفلسطيني يسمي الدفاع إرهابا وعندما يرتكب العدو الإسرائيلي الجرائم تكون حق مكتسب".

وأردف: "إسرائيل تواصل سياساتها الإستطيانية وتستمر في فعل كل الجرائم، معقبا:" ممارسات إسرائيل إعتداء علي العرب والمسلمين والعرف الدولي".

وأكمل وزير الخارجية الفلسطيني:"إسرائيل تقوم بطرد العائلات من القدس وكل هذا يحدث في ايام مباركة مثل شهر رمضان وليلة القدر".

وأوضح:" لابد من وجود ضمانات دولية تلزم إسرائيل بما تتعهد به، مردفا:" عشرات الاسر قتلت أليس هذا كافيا".