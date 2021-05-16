السنين في ثواني تجري.. نانسي عجرم ترد علي تهنئة أمير طعيمة بميلادها

علقت الفنانة نانسي عجرم علي تهنئة الشاعر أمير طعيمة لها، بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

كان أمير طعيمة هنأ نانسي عجرم بمناسبة عيد ميلادها، وكتب عبر حسابه الشخصي على تويتر: "كل سنة و انتي طيبة و ناجحة و متألقة يا احلى نانسي في الدنيا".

وعلقت نانسي عجرم علي التهنئة كاتبة: " شكرًا يا أمير! دي السنين في ثواني تجري شوف كام سنة من العمر فاتو".

يذكر ان المطربة اللبنانية، نانسي عجرم طرحت أحدث أغنياتها "إمي" على جميع المنصات الصوتية احتفالا بعيد الأم.

وسجلت الأغنية بمناسبة عيد الأم، إهداء منها لجميع الأمهات، وهي من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.

يذكر أن نانسي عجرم تعمل هذه الفترة على ألبومها الجديد، الذي من المقرر أن يضم 10 أغنيات استقرت على عدد منها والباقي لم يتم حسمه حتى الآن، كما أنها لم تحدد بعد موعد طرحه كاملا للجمهور، بسبب ظروف فيروس كورونا .