حيل لخفض ضغط الدم بدون أدوية

لتحمى نفسك من القلب والسكتات الدماغية يمكنك بحيل بسيطة التحكم فى ارتفاع ضغط الدم إليك أبرز تلك الحيل يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

فقدان الوزن ..

-يجب عليك تقليل إستهلاك للصوديوم وزيادة تناول البوتاسيوم ، وزيادة الفواكه والخضروات للمساعدة فى التخلص من الوزن الزائد فيساعد التخلص من الزائد فى فقدان الوزن وحمايتك من ارتفاع ضغط الدم

ممارسة الأنشطة البدنية

يجب ممارسة الرياضة بشكل منتظم لمدة 30-45 دقيقة على الأقل. من الأفضل استشارة أحد الخبراء ليقدم لك اقتراحات بشأن الأنشطة التي تعتمد على عمرك

الإقلاع عن تدخين

لأنه يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكر

العلاج الدوائي الخافض للضغط

يعد طريقة أخرى في علاج مرضى ارتفاع ضغط الدم. يوصى باستخدام الأدوية للتحكم في ارتفاع ضغط الدم بشكل أساسي جنبًا إلى جنب مع تغييرات نمط الحياة للأشخاص الذين أكدوا بالفعل ارتفاع ضغط الدم يشمل علاج ارتفاع ضغط الدم أيضًا الأدوية لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب الأخرى لدى مرضى السكري



قلل من السكر والكربوهيدرات المكررة



وتشير العديد من الدراسات العلمية التي السكر تقييد و الكربوهيدرات المكرر يمكن أن تساعدك على فقدان الوزن ، و خفض ضغط الدم.

قارن دراسة عام 2010 نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات إلى اتباع نظام غذائي منخفض الدهون . يشمل النظام الغذائي قليل الدسم دواءً للحمية. أدى كلا النظامين

يمكن أن تؤدي زيادة تناول البوتاسيوم وتقليل الملح إلى خفض ضغط الدم أيضا