عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل الجيم.. رانيا يوسف تحرص على التمرين في إجازات عيد الفطر

صدى البلد

نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو جديد لها من داخل الجيم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

تظهر رانيا يوسف في الفيديو أثناء ممارستها لعدد من التمارين الرياضية، باستخدام بعض الأوزان والآلات، مع متابعة مدربها الخاص داخل الجيم.

 

واعتمدت رانيا يوسف علي ارتداء ملابس رياضية، مكونة من بنطلون رياضي باللون الرمادي، وتيشيرت مكشوف قصير باللون الوردي، رافعة شعرها الي أعلي.

 

وعلقت رانيا يوسف علي الفيديو كاتبة: "متخلوش الاجازة تخليكم كسلانين .. انزلوا يلا اعملوا رياضه".

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها علي الفيديو، كالاتي:

 

"برافو يا رانيا – عاش استمري – بنحبك يا رانيا".

 

جدير بالذكر أنه شاركت رانيا يوسف في مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة.

 

مسلسل "ملوك الجدعنة" هو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.


وحول فكرة البطولة الثنائية التي تجمع مصطفى شعبان وعمرو سعد، أوضح أحمد خالد موسى أن هذه التجربة شكلت حافزاً له كي يقدمهما بطريقة مختلفة عن الصورة التي اعتاد عليهما فيها الجمهور.

 

الفنانة رانيا يوسف رانيا يوسف التمارين الرياضية تمارين الأوزان تمارين رياضية

ترشيحاتنا

إصابة 60 شخصا في انهيار كنيس يهودي بمستوطنة إسرائيلية بالضفة.. شاهد

انتبه .. حرقان الصدر علامة تحذير من الإصابة بفيروس كورونا

شاهد.. هدف فوز شباب الأهلي علي الزمالك في حضور شيكابالا

الديون بلغت ٨٨ مليار جنيه.. خطة النقل لتطوير السكك الحديدية ونظم الإشارات

تحت انظار شيكابالا..شباب الأهلي يهزم الزمالك في عقر داره بهدف في دوري الجمهورية .. صور

رمضان صبحى يدرك التعادل فى مرمى أنيميا بعد خطأ شريف اكرامى ..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

الأمين العام للأمم المتحدة مصدوم من أعداد الشهداء الفلسطينيين في غزة

سامح شكري: حصول الفلسطينيين على حقوقهم السبيل الوحيد لحل الأزمة مع إسرائيل

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لـ ليفربول في شباك وست بروميتش

موحد في غالبية دول العالم .. البحوث الفلكية يكشف موعد عيد الأضحى هذا العام

مصر استعادت دورها.. الجالية المصرية بفرنسا تعلق على زيارة الرئيس السيسي لباريس

الدوري الإنجليزى.. محمد صلاح يتعادل لـ ليفربول مع وست بروميتش 1-1 في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

اﻟﻤﺰﻳﺪ