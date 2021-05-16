من داخل الجيم.. رانيا يوسف تحرص على التمرين في إجازات عيد الفطر

نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو جديد لها من داخل الجيم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تظهر رانيا يوسف في الفيديو أثناء ممارستها لعدد من التمارين الرياضية، باستخدام بعض الأوزان والآلات، مع متابعة مدربها الخاص داخل الجيم.

واعتمدت رانيا يوسف علي ارتداء ملابس رياضية، مكونة من بنطلون رياضي باللون الرمادي، وتيشيرت مكشوف قصير باللون الوردي، رافعة شعرها الي أعلي.

وعلقت رانيا يوسف علي الفيديو كاتبة: "متخلوش الاجازة تخليكم كسلانين .. انزلوا يلا اعملوا رياضه".

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها علي الفيديو، كالاتي:

"برافو يا رانيا – عاش استمري – بنحبك يا رانيا".

جدير بالذكر أنه شاركت رانيا يوسف في مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة.

مسلسل "ملوك الجدعنة" هو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.



وحول فكرة البطولة الثنائية التي تجمع مصطفى شعبان وعمرو سعد، أوضح أحمد خالد موسى أن هذه التجربة شكلت حافزاً له كي يقدمهما بطريقة مختلفة عن الصورة التي اعتاد عليهما فيها الجمهور.