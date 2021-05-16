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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الرئاسة: قمة دعم السودان تستهدف مساعدة الخرطوم في المرحلة الانتقالية.. فيديو

بسام راضي
بسام راضي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة دعم السودان المقرر انعقادها غدا في فرنسا تستهدف حشد الموارد لدعم المرحلة الانتقالية التي تمر بها السودان.

 

وأضاف "راضي"، خلال لقاء له عبر الفضائية "الأولى": "هناك تعاون كبير يجمع مصر والسودان"، لافتا إلى أن "قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية تستهدف مساعدة الدول الأفريقية للحصول على اللقاحات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا".


وأشار إلى أن قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا ستتناول 3 محاور خاصة بالسودان، أولها الترحيب بعودة السودان كعضو فاعل في المجتمع الدولي يتمتع بجميع العلاقات بشكل طبيعي، إضافة إلى دعم السودان اقتصاديا وحشد الموارد الدولية الخاصة بعملية التنمية في السودان، وإعادة جدولة وتسوية الديون السودانية لدي المؤسسات الدولية المانحة".


وأوضح أن دعم السودان في المرحلة الانتقالية هو بمثابة ترحيب واحتفالية بعودة السودان إلى المجتمع الدولي بعد عزلة طويلة.

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