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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد | المساعدات المصرية في طريقها لمعبر رفح ..صور

صدى البلد

توافدت المساعدات المصرية على  معبر رفح ، في إطار حالة  من التضامن الرسمي والشعبي تعيشها مصر تجاه أهل فلسطين، وما يتعرضون إليه من هجوم غير إنساني من الجانب الإسرائيلي. 

 

يأتي ذلك بعدما أعلنت مصر صباح اليوم، الأحد، فتح معبر رفح استثنائياً تضامناً مع الشعب الفلسطيني لاستقبال المصابين.

 

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم و تلبيتها.

 

وأصدر الرئيس السيسي توجيهات  بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى و المصابين من قطاع غزة.

 

ومن جانبه، ألقى وزير الخارجية، سامح شكري، كلمة قوية أمام مجلس الأمن، جاء فيها: "هناك  مناخ من الاحتقـان والإحباط تولد عبــر سنوات وسنـــوات من التراجع المنتظم لكل جهد حقيقي لإحلال السلام في المنطقة، ولعل في أحداث الأسابيع القليلة الماضية ما يقدم تفسيراً لما وصلنا إليه اليوم، إذ عانت الأراضي الفلسطينية المحتلة، على مدار الشهور الماضية، تدهوراً كبيراً على كافة المستويات، حيث شهدت الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، توسعاً كبيراً في النشاط الاستيطاني، وتزايداً في حالات التهجير القسري للفلسطينيين، واستمراراً لسياسة مصادرة الأراضي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصلت الممارسات الإسرائيلية إلى حد انتهاك حرمة الشهر الكريم كما أسلفت، فشاهدنا جميعاً كيف تحولت باحات المسجد الأقصى المبارك إلى ساحة حرب لا تليق بالمقدسات وأماكن العبادة وبالأديان السماوية الثلاثة في كل الأحوال".

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