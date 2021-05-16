للمرة الثالثة على التوالي.. مجلس الأمن يفشل في إدانة إسرائيل بسبب أمريكا

فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، في التوصل إلى بيان بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بسبب عرقلة الولايات المتحدة لإدانة إسرائيل، للمرة الثالثة على التوالي.

وبسحب وكالة "وفا" الفلسطينية، دعت الصين، التي تتولي رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري، وتونس والنرويج، في مؤتمر صحفي مشترك عقب جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، العلنية، التي عقدها، اليوم الأحد، لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى وقف كل الاعتداءات وحماية المدنيين واحترام الوضع القائم في القدس.

وأعربت الصين عن أسفها لقيام الولايات المتحدة بعرقلة إصدار بيان لمجلس الأمن الدولي حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، مطالبة ببذل مزيد من الجهود الدولية لوقف دوامة العنف.

وقالت المندوبة النرويجية الدائمة لدى الأمم المتحدة مونا جول، "تعرب النرويج وتونس والصين عن قلقها العميق من الأوضاع في غزة والأعداد المستمرة للضحايا بين المدنيين، وتدعو كل الأطراف إلى الوقف الفوري للقتال واحترام القانون الدولي بما في ذلك الإنساني وحماية المدنيين وخاصة الأطفال".

وتابعت مون أن الدول الـ3 تطالب "وقفا فوريا لكافة أعمال العنف والاستفزازات والتحريض وأعمال التدمير ومخططات التهجير".

وأبدت قلقها من التوتر والعنف في القدس الشرقية لا سيما داخل وحول الأماكن المقدسة بما في ذلك المسجد الأقصى، ودعت إلى ممارسة أعلى درجات من ضبط النفس واحترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة.

ودعت الدول الثلاث كافة الأطراف إلى العمل من أجل خفض التوتر، كما أكدت دعمها لحل الدولتين من خلال التفاوض بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مطالبة بتكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية وتقديم الدعم لتحقيق هذا الهدف.