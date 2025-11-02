أرواح أجدادنا لسه حوالينا.. منى زكي عن افتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة إني مصرية

كشفت الفنانة منى زكي عن سعادتها البالغة وفخرها الكبير بافتتاح المتحف المصري الكبير مؤكدة شعورها بالعزة والانتماء .

وكتبت منى زكي عبر حسابها على موقع إنستجرام : "كل مرة بنفتكر إحنا مين، بنفتكر النهارده وأنا بشوف افتتاح المتحف المصري الكبير، حاسة إن أرواح أجدادنا لسه حوالينا، حضارة عمرها آلاف السنين ولسه بتبهَر العالم كل يوم. فخورة إني مصرية".



ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.