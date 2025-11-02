أول تعليق من وزير الرياضة بعد خسارة منتخب اليد نهائي كأس العالم أمام ألمانيا

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن فخره بأداء المنتخب الوطني لناشىء كرة اليد رغم الخسارة أمام ألمانيا فى نهائى كأس العالم لكرة اليد التى أقيمت فى المغرب مؤكدًا أن ما قدمه اللاعبون يعكس روح البطولة والانتماء، ويؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة نحو مستقبل رياضي مشرق.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد أمام ألمانيا فى نهائى بطولة كأس العالم لليد التى أقيمت فى المغرب .

وقال صبحي: "ما قدمه أبناؤنا اليوم يُجسّد الروح المصرية القادرة على التحدي وتحقيق المستحيل، نفتخر بأدائكم المشرف في بطولة العالم كما نفتخر بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يجسد حضارة مصر العريقة، لتظل مصر دائمًا وطن العراقة والإنجاز".

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه سيتم تنظيم استقبال رسمي لبعثة المنتخب الوطني عقب وصولها إلى القاهرة، وتكريم اللاعبين والجهاز الفني في احتفالية تقديرًا لما قدموه من أداء بطولي رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.