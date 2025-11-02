قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهولندي آرني سلوت: وصول صلاح إلى 250 هدفًا مع نادٍ واحد «أمر هائل»
محسن صالح: الأهلي بحاجة لتدعيم شامل والمنافسة على السوبر بينه وبين بيراميدز
متى لا تُقبل صلاة الفجر؟ .. وما حكم تأخيرها وسنتها إلى الشروق
التنمية المحلية: اليوم انطلاق الأسبوع التدريبي الـ13 بمركز سقارة بمشاركة 450 متدربًا
اشربها قبل النوم.. 10 مشروبات ليلية مذهلة لإنقاص الوزن وحرق الدهون
إنجاز مشرف رغم الهزيمة.. وزير الرياضة يشيد بمنتخب ناشئي اليد بعد التتويج بالمركز الثاني عالميًا
أرواح أجدادنا لسه حوالينا.. منى زكي عن افتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة إني مصرية
رغم وقف إطلاق النار.. استشهاد 3 أشخاص جراء استهداف مسيرة إسرائيلية في لبنان
مبروك لمصر هذا الإنجاز.. السفارة الألمانية بالقاهرة تصدر بيانًا حول افتتاح المتحف المصري الكبير
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على أستون فيلا
ريال سوسيداد يحقق فوزاً مثيراً على أتلتيك بيلباو 3 - 2 في الدوري الإسباني
الموسيقار هشام نزيه: موسيقى حفل المتحف المصري استغرقت 6 أشهر .. فيديو
أول تعليق من وزير الرياضة بعد خسارة منتخب اليد نهائي كأس العالم أمام ألمانيا

حسن العمدة

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن فخره بأداء المنتخب الوطني لناشىء كرة اليد رغم الخسارة أمام ألمانيا فى نهائى كأس العالم لكرة اليد التى أقيمت فى المغرب مؤكدًا أن ما قدمه اللاعبون يعكس روح البطولة والانتماء، ويؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة نحو مستقبل رياضي مشرق.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد أمام ألمانيا فى نهائى بطولة كأس العالم لليد التى أقيمت فى المغرب .

وقال صبحي: "ما قدمه أبناؤنا اليوم يُجسّد الروح المصرية القادرة على التحدي وتحقيق المستحيل، نفتخر بأدائكم المشرف في بطولة العالم كما نفتخر بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يجسد حضارة مصر العريقة، لتظل مصر دائمًا وطن العراقة والإنجاز".

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه سيتم تنظيم استقبال رسمي لبعثة المنتخب الوطني عقب وصولها إلى القاهرة، وتكريم اللاعبين والجهاز الفني في احتفالية تقديرًا لما قدموه من أداء بطولي رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

