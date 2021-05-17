الرئيس السيسي عن الوضع في غزة : نعمل بشكل عاجل على عودة الهدوء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعمل بصفة عاجلة لوقف العنف وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتهدئة الأوضاع في غزة والقدس.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، بالفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بمقر إقامته في باريس.

وتابع الرئيس “ نبذل جهود عاجلة والأمل موجود في عودة الهدوء إلى المنطقة مرة أخرى".

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس في العاصمة الفرنسية باريس مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني".

وقال بسام راضي ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، ان الرئيس أشاد بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخير.

ولفت إلى أنه أعرب عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري، ومؤكداً في هذا الإطار حرص مصر على المشاركة في "المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان"، بما يساعد على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، وذلك انطلاقاً من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

كما أشار الرئيس إلى أنه التزاماً من جانب مصر ببذل كل الجهود لمساندة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائه التمويلية؛ فإن مصر ستشارك في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها، مشيداً سيادته في هذا الإطار بالخطوات الشجاعة التي يقوم بها السودان في اتجاه الإصلاح الهيكلي للاقتصاد بما يعكس إرادة سياسية حقيقية لانجاح المرحلة الانتقالية، ومؤكداً سيادته استعداد مصر لنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية.