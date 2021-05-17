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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارات جوية عنيفة لقوات الاحتلال على قطاع غزة

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية

شنت طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، اليوم الإثنين، غارات جوية عنيفة على مدينة غزة وشمال قطاع غزة.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أنه وقع أكثر من 60 غارة إسرائيلية استهدفت مواقع الفصائل الفلسطينية، ومقار حكومية وشوارع في أكثر من منطقة في قطاع غزة.

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وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استهداف مقر الاستخبارات العسكرية التابع لحركة حماس في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، تحاول إصابة منصة الغاز في حقل تمار بالداخل المحتل بالصواريخ.

وقالت الصحيفة إنه خلال الأسبوع الماضي، أطلقت حركة حماس العشرات من الصواريخ باتجاه منصة تمار للغاز الطبيعي الإسرائيلية، والتي تم تفريغها من الوقود وتم إيقافها مؤقتًا في بداية التصعيد.

وأضافت أنه لم يقترب أي من هذه الصواريخ من ضرب المنصة، المحمية ببطارية القبة الحديدية المضادة للصواريخ المحمولة على متن السفن وأنظمة دفاعية أخرى. نظرًا لأن الصواريخ التي يتم إنتاجها في القطاع ليست ذخائر دقيقة التوجيه، فمن المستبعد جدًا أن تضرب المنصة على الإطلاق، وهو هدف صغير للغاية ليتم ضربه من الساحل.

وتابعت أنه يمكن للمركبات الجوية غير المأهولة التي تحمل متفجرات، مثل تلك التي أسقطتها طائرة مقاتلة من طراز F-16 فوق البحر الأسبوع الماضي، استهداف الحفارة بشكل أكثر فاعلية، مما يتطلب دفاعات جوية كبيرة لبحرية الاحتلال الإسرائيلي.

وواصلت الصحيفة أنه بشكل عام، نجحت بحرية الاحتلال الإسرائيلي في منع جميع محاولات حماس لاستخدام قدراتها البحرية ضد أهداف إسرائيلية في البحر وعلى الشاطئ.

وزعمت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر معظم البنى التحتية البحرية وأسلحة الحركة خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك عدد من الغواصات المستقلة التي طورتها حماس في السنوات الأخيرة، كل منها قادرة على حمل 30 كيلوجرامًا (66 رطلاً) من المتفجرات وتوجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). على الرغم من أن جيش الاحتلال يعتقد أن المزيد من الأسلحة ربما لا تزال في حوزة حماس.

الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة الفصائل الفلسطينية حركة حماس الفلسطينية المقاومة الفلسطينية

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