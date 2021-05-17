ضد المخدرات.. اختيار مراسل صدى البلد المُنسق الإعلامي لمُبادرة بطل الحكاية بسوهاج

دشنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، برئاسة محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن بالإقليم، بالتعاون مع مؤسسة الشرباني للملابس والمنسوجات، برئاسة الحاج عصام الشرباني، مبادرة بطل الحكاية لمُكافحة الإدمان والتوعية بمخاطره وعلاج المُدمنين بالمجان التام.

وذلك بعد أن تصدرت محافظة سوهاج في منتصف شهر فبراير ٢٠٢١ قائمة المخدرات على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، من حيث الإدمان وكثرة عدد مُتعاطي المُخدرات من ابناء الإقليم.

وبدأت فعاليات المُبادرة منذ بداية شهر مارس ٢٠٢١، وإليكم ما أنبتته فعاليتها خلال شهرين:"توعية ١٣٠٠ شخص من خلال الندوات الميدانية - توعية ١٠ آلاف و٨٠٠ شخص عن طريق الصفحة الرسمية للمُبادرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك - إقناع ٦٠ شخصًا بالعلاج - مساعدة ٣٧ شخصًا في تلقي العلاج داخل المصحة النفسية - تسهيل إجراءات دخول ١٧ شاب إلى مستشفى الصحة النفسية - رعاية ٦ أُسر من أهالي المُتعافين".

وأصدر القائمين على "بطل الحكاية" الدكتورة أميرة طاهر والشيخ الدكتور حسن شيخون، قرارًا رسميًا بعد الإطلاع على اللوائح والقوانين المُنظمة لعمل المُبادرة، بتعيين الأستاذة أنغام الجنايني، مراسل موقع صدى البلد بمحافظة سوهاج، المُنسق الإعلامي للمُبادرة، وذلك لمدة عام من تاريخ إصدار القرار وهو ١٦ مايو ٢٠٢١.