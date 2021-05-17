سرايا القدس تطلق رشقات صواريخ اتجاه مستوطنات إسرائيلية

أطلقت سرايا القدس، اليوم الإثنين، رشقات صواريخ مكثفة في اتجاه مستوطنات سديروت ونتيفوت، وذلك ردا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وقالت سرايا القدس إنها أطلقت ضربة صاروخية مكثفة ردا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وإرهاب المدنيين الأمنين.

فيما دوت صافرات الإنذار مجددا في مدينة عسقلان ومحيطها، ومستوطنات غلاف غزة، مع إطلاق رشقة صاروخية من القطاع.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، على ضرورة ممارسة الجميع لعقيداتهم دون خوف أو مضايقة أو عنف.

وقال بايدن: "يجب أن يستطيع الجميع ممارسة عقيدتهم بكرامة دون خوف أو مضايقة أو عنف وسوف ندافع عن هذا الحق للجميع".

وأضاف: "نؤمن بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون بالتساوي العيش في أمان، وستواصل إدارتي إشراك الإسرائيليين والفلسطينيين والشركاء الإقليميين للعمل نحو تهدئة مستدامة".

فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت أكثر من 100 غارة جوية متتالية وعنيفة على مدينة غزة ومحيطها خلال نصف ساعة فقط.

وتعد هذه الغارات هي الأعنف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتسببت الغارات الإسرائيلية في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استهداف مقر الاستخبارات العسكرية التابع لحركة حماس في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، تحاول إصابة منصة الغاز في حقل تمار بالداخل المحتل بالصواريخ.

وقالت الصحيفة إنه خلال الأسبوع الماضي، أطلقت حركة حماس العشرات من الصواريخ باتجاه منصة تمار للغاز الطبيعي الإسرائيلية، والتي تم تفريغها من الوقود وتم إيقافها مؤقتًا في بداية التصعيد.

وأضافت أنه لم يقترب أي من هذه الصواريخ من ضرب المنصة، المحمية ببطارية القبة الحديدية المضادة للصواريخ المحمولة على متن السفن وأنظمة دفاعية أخرى. نظرًا لأن الصواريخ التي يتم إنتاجها في القطاع ليست ذخائر دقيقة التوجيه، فمن المستبعد جدًا أن تضرب المنصة على الإطلاق، وهو هدف صغير للغاية ليتم ضربه من الساحل.

وتابعت أنه يمكن للمركبات الجوية غير المأهولة التي تحمل متفجرات، مثل تلك التي أسقطتها طائرة مقاتلة من طراز F-16 فوق البحر الأسبوع الماضي، استهداف الحفارة بشكل أكثر فاعلية، مما يتطلب دفاعات جوية كبيرة لبحرية الاحتلال الإسرائيلي.

وواصلت الصحيفة أنه بشكل عام، نجحت بحرية الاحتلال الإسرائيلي في منع جميع محاولات حماس لاستخدام قدراتها البحرية ضد أهداف إسرائيلية في البحر وعلى الشاطئ.

وزعمت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر معظم البنى التحتية البحرية وأسلحة الحركة خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك عدد من الغواصات المستقلة التي طورتها حماس في السنوات الأخيرة، كل منها قادرة على حمل 30 كيلوجرامًا (66 رطلاً) من المتفجرات وتوجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). على الرغم من أن جيش الاحتلال يعتقد أن المزيد من الأسلحة ربما لا تزال في حوزة حماس.