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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل السماح بسفر السعوديين لمصر ابتداء من الإثنين 17 مايو

السعودية
السعودية

قال عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه ابتداء من الساعة الواحدة صباح الإثنين 17 مايو 2021 الموافق 5 شوال 1442 سيسمح بسفر السعوديين إلى جمهورية مصر العربية على أن يشمل هذا القرار المواطنين السعوديين المحصنيين الذين تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد-19) وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون مر (14) يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى حسب مايظهر في تطبيق (توكلنا) ، والمواطنين المتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم كما يظهر في تطبيق (توكلنا) ، والذين تقل أعمارهم عن (18) عاماً .


كما شددت المملكة على ضرورة إلتزام الجميع بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون في تطبيق الإشتراطات الصحية ، مع مراعاة المسافرين للإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى تفادياً لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم .

وأوضح حنفي أنه في بيان صادر من الداخلية السعودية أوضحت فيه حرص المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر خارج البلاد في ظل الظروف الأمنية وحالة عدم الإستقرار السائدة في عدد من الدول ، وإستمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) وإنتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فيمنع السفر لهذه الدول  دون إذن مسبق (سواء كان السفر مباشرة أو عن طريق دولة أخرى) وهي ليبيا - اليمن أرمينيا - أفغانستان - سوريا - إيران - الصومال - روسيا البيضاء - الهند - لبنان - تركيا - الكونغو اليمقراطية - فنزويلا ، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت إنتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها .

بسفر السعوديين مصر المواطنين السعوديين فيروس كورونا الإشتراطات الصحية

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