الهند تسجل 281 ألفا و386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 281 ألفا و386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في عموم البلاد منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 24 مليونا و965 ألفا و463 حالة.



وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الإثنين،- أنه تم تسجيل 4106 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في الفترة ذاتها؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 274 ألفا و390 حالة، مشيرة إلى تعافي 378 ألفا و741 شخصا على مدار ال24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 21 مليونا و174 ألفا و76 شخصا.



يذكر أن عدد حالات الإصابة النشطة حاليا في الهند تبلغ -وفقا لأحدث البيانات- 3 ملايين و516 ألفا و997 حالة.

