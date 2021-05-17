110 صواريخ في 20 دقيقة.. الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل غارات غزة الأخيرة.. فيديو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استهداف شبكة الانفاق التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له إنه استهدف 35 هدفا في قطاع غزة خلال الغارات التي شنها في مدة 20 دقيقة فقط، في الساعات الاولى من صباح اليوم.

وأضاف أنه استخدم 54 طائرة مقاتلة، أطلقت 110 صواريخ على قطاع غزة، حيث استهدفت 15 كيلومترا من الانفاق التابعة لحماس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت أكثر من 100 غارة جوية متتالية وعنيفة على مدينة غزة ومحيطها خلال نصف ساعة فقط.

وتعد هذه الغارات هي الأعنف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتسببت الغارات الإسرائيلية في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استهداف مقر الاستخبارات العسكرية التابع لحركة حماس في قطاع غزة.

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-says-it-bombed-15-kilometers-of-hamas-tunnels-overnight/?jwsource=cl