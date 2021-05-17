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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. هذه العلامات تؤكد إصابتك بـ الغدة الدرقية

أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية

يمكن أن يؤدي التهاب الغدة الدرقية إلى زيادة إنتاج هرمونات الغدة الدرقية التي تتحكم في عملية التمثيل الغذائي.


والتهاب الغدة الدرقية هو تورم أو التهاب في الغدة الدرقية ويمكن أن يؤدي إلى زيادة أو نقص إنتاج هرمون الغدة الدرقية. 

وكشفًا لما قدمه موقع clevelandclinic.org إليكم ابرز العلامات والأعراض التي تؤكد إصابتك بالغدة الدرقية…

 

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أعراض الغدة الدرقية


تعتمد أعراض التهاب الغدة الدرقية على نوع التهاب الغدة الدرقية ومرحلة التهاب الغدة الدرقية.

مرحلة فرط نشاط الغدة الدرقية : عادة ما تكون قصيرة الأمد (1-3 أشهر)، إذا تضررت الخلايا بسرعة وكان هناك تسرب زائد لهرمون الغدة الدرقية ، فقد تظهر عليك أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ، مثل:
القلق
الشعور بالضيق
مشاكل في النوم
سرعة دقات القلب
إعياء
فقدان الوزن غير المخطط له
زيادة التعرق وعدم تحمل الحرارة
القلق والعصبية
زيادة الشهية
الارتعاش


مرحلة قصور الغدة الدرقية (أكثر شيوعًا) : يمكن أن تكون طويلة الأمد وقد تصبح دائمة، في حالة تلف الخلايا وانخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية ، فقد تظهر عليك أعراض قصور الغدة الدرقية ، مثل:
إعياء
زيادة الوزن بشكل غير متوقع
إمساك
كآبة
جلد جاف
صعوبة في أداء التمارين البدنية
ضعف القدرة العقلية على التركيز والتركيز
 

 

الغدة الدرقية التهاب الغدة الدرقية أعراض الغدة الدرقية فقدان الوزن هرمونات الغدة الدرقية

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