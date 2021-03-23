معلومات لا تعرفها عن الغدة الدرقية

في السنوات الماضية أصبحت الاصابة بمشاكل الغدة وخلل هرموناتها من اكثر المشكلات الشائعة لذا نعرض لكم اهم المعلومات عن هذه الغدة وكيفية عملها، وذلك وفقا لما جاء فى " msdmanuals ".





الغدة الدرقية هي غدة تصنع العديد من الهرمونات وتطلقها حيث تحفز الهرمونات خلايا أو انسجة الجسم على العمل وهي توجد فى الجزء الامامى من الرقبة.





تتحكم هرمونات الغدة الدرقية في سرعة عمل الوظائف الكيميائية للجسم (معدل الأيض)، و تحتاج كل خلية في جسمك تقريبًا و تساعد هرمونات الغدة الدرقية في التحكم سرعة حرق السعرات الحرارية و سرعة دقات القلب، ودرجة حرارة الجسم .





يوجد نوعان من هرمونات الغدة الدرقية T3 ، و T4





تحتاج الغدة الدرقية إلى اليود من أجل إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وهى كمية ضئيلة من اليود، ولكن إذا لم تحصل الغدة الدرقية على اليود فلن تنتج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية (وهي حالة تسمى قصور الغدة الدرقية ).





الغدة النخامية في الدماغ تفرز هرمون يسمى TSH وهو المسئول عن اعطاء الاوامر ل لغدة الدرقية بإنتاج هرموناتها.





إذا اكتشفت الغدة النخامية أن انخفاض هرمون الغدة الدرقية في الدم ، فإنها تفرز المزيد من هرمون TSH لتحفيز الغدة الدرقية على إنتاج المزيد من هرمونات الغدة الدرقية.





إذا كان هناك الكثير من هرمون الغدة الدرقية في الدم فإن الغدة النخامية تفرز كمية أقل من هرمون الغدة الدرقية ثم تقوم الغدة الدرقية بإنتاج كمية أقل من هرمون الغدة الدرقية.





الاختبارات الرئيسية للغدة الدرقية هي: تحاليل الدم والاشعة مثل الموجات فوق الصوتية ، لمعرفة ما إذا كانت الغدة الدرقية متضخمة والمسح النووي

في الفحص النووي ، ويعطيك الأطباء كمية ضئيلة من اليود المشع. لأن الغدة الدرقية تحتاج اليود ، فإنها تجمع اليود المشع.





يكتشف الأطباء اليود المشع بكاميرا خاصة إذا كانت الغدة الدرقية لا تعمل ، فلن تمتص اليود بشكل طبيعي ويمكن للكاميرا اكتشاف أي نمو صغير (عقيدات) في الغدة الدرقية، لا يستخدم الفحص إشعاعًا كافيًا لإلحاق الأذى بك.



