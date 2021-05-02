علاج نهائي لنشاط الغدة الدرقية بالأعشاب والماء

علاج نهائي لنشاط الغدة الدرقية فى أسبوع

تغيير النظام الغذائي وتناول المكملات العشبية طريقتين يمكنك من خلالهما علاج الغدة الدرقية، وقد يكون لهذه العلاجات الطبيعية آثارا جانبية أقل من تناول الأدوية.. إليكم طرق علاج الغدة الدرقية بالاعشاب..

علاج الغدة الدرقية بالطعام



أوصى خبراء التغذية العلاجية بتناول بعض الأطعمة التي تحتوي على يود أكثر من غيرها، وأهمها:

الملح المعالج باليود

صفار البيض

الحليب ومنتجات الألبان

أسماك المياه المالحة، مثل سمك القد

الجمبري

التونة

الخوخ



يمكن للنظام الغذائى علاج مشاكل الغدة الدرقية.. إليك أبرز الأطعمة التى تساعد فى تنظيم هرمونات الغدة الدرقية.

1- المكسرات: مصدر غني بالسيلنيوم التي تساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية.



2-البيض: يحتوي على اليود والسيلينيوم اللذان يزيدان من نشاط الغدة الدرقية.



3- الدجاج ولحم البقر: بسبب احتوائهم على الزنك والذي هو عنصر غذائي مهم يحتاجه جسمك وله دور في تحفيز نشاط الغدة الدرقية لذلك.

4- الخضروات الورقية: تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تخلص جسمك من السموم المتراكمة في الجسم المضرة بوظائف الغدة الدرقية.

5- الفراولة: تعد هذه الفاكهة من أفضل أنواع الفواكه المحفزة لنشاط الغدة الدرقية فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

6- الأسماك: تعتبر مصدر جيد لليود وهو مهم للغدة الدرقية.

علاج نهائي لنشاط الغدة الدرقية بالاعشاب



قال خبير الأعشاب محمد الخيام إن هناك أعشاب تعالج الغدة وهي "القسط الهندي" وطريقة تحضيره سهلة ومفيدة.

فعلي المريض تناول معلقة صغيرة من مطحون القسط الهندي 3 مرات في اليوم بالصباح والظهر وبالليل مع شرب ماء.

واضاف الخيام القسط الهندي يدخل في علاج مشاكل الغدد والهرمونات، كما أنه منشط عام، مفيد للأعصاب، مذيب للكرسترول في الدم وبالذات السيئ، مفيد لخلايا المخ، منشط جنسي، مدر للبول، طارد للغازات والرياح، منقي للدم، منشط للبنكرياس، مخفض لضغط الدم، موسع للأوردة والشرايين، مفيد لمشاكل المفاصل، مضاد حيوي قوي، مفيد لمشاكل الكبد والكلى، يقضي على الزكام، لمشاكل الجيوب الأنفية، مسيل للدم ( بديلا للأسبرين)، مذيب للجلطات بأنواعها.

طريقة تحضير القرفة:

1- يكسر العود إلى قطع صغيرة و الأفضل أن يكون مطحون.

2- يطحن في الخلاط حتى يصبح ناعما .

أيضًا ، قد يكون تناول مكمل عشبي للمساعدة في معالجة انخفاض أو خمول الغدة الدرقية مفيدًا للأشخاص الذين لا يستجيبون جيدًا للأدوية.

علاج الغدة الدرقية بالماء

يمكن أن يكون الماء مفيدًا جدًا لعلاج أعراض الغدة الدرقية، يمكن أن يساعد الترطيب في تعزيز البشرة الرطبة، وفي تنظيم درجة حرارة الجسم، والقضاء على التعب، وتخفيف البراز، وحتى مساعدة الدماغ - الذاكرة - تعمل بشكل أفضل.

يعد شرب المياه النقية المفلترة أمرًا مهمًا أيضًا، لأن الفلورايد والكلور في الماء يمكن أن يعيق مستقبلات اليود في الغدة الدرقية، وزيادة الوزن شيء يمكن أن يصاحب أيضًا قصور الغدة الدرقية، وبالتالي إضافة المزيد من الماء إلى النظام الغذائي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

علاج خمول الغدة الدرقية

هناك بعض النصائح التي يجب أن يتبعها مريض قصور الغدة الدرقية للحد من زيادة الوزن، والحصول على نتائج أفضل مع العلاج، ومن أهمها:

1- السعرات الحرارية:

2- الحلوي:

3- المشروبات الغازية

4- النشويات:

5- الخضراوات والفاكهة:

6- البروتين:



اليانسون والغدة الدرقية، مشروب اليانسون له قدرة هائلة على علاج قصور الغدة الدرقية، ما جعل لأطباء ينصحون بتناولة.

علاج نهائي لفرط نشاط الغدة الدرقية

بلسم الليمون

يُعتقد أن بلسم الليمون، وهو نبات ينتمي إلى عائلة النعناع، ويقلل من هرمون الغدة الدرقية (TSH).

علاج خمول الغدة الدرقية بالعسل

تم العثور على جلوكومانان من الألياف الغذائية في شكل كبسولات ومساحيق وأقراص غالبًا ما يتم اشتقاقه من جذر نبات الكونجاك والعسل.

ويمكن استخدام الجلوكومانان مع العسل لخفض مستويات هرمونات الغدة الدرقية لدى الأشخاص المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية.