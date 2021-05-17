وزير المالية يكشف موضوعات مقرر طرحها في قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية|فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك حراك قويا فى جميع الاقتصاديات، وذلك بعد أن تأثر خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.



وأضاف خلال حواره ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، فى أثناء التغطية الخاصة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى فرنسا للمشاركة فى قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية، أن ما يتم لـ إعادة الاقتصاديات أن تتعافى مرة ثانية، وذلك لـ استعادة معدلات النمو، بعد الفقدان الذى حدث.



ولفت أن هناك موضوعات سيتم طرحها خلال قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية، منها تعليق خدمة الدين، لـ الدول منخفضة الدخل والمعرضة لـ مشكلات بسبب فيروس كورونا.



وأشار إلى أن هناك تعليقا لسداد خدمة الدين لـ آخر ديسمبر 2021 وهناك اقتراح ليكون مد لـ هذا الأمر لـ نهاية 2022، بسبب المشكلات التى تواجه الدول.

