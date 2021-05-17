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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يبحث هاتفيها مع نظيريه اليوناني والهولندي التهدئة في غزة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

تلقىَ وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ١٧ مايو الجاري، اتصاليّن هاتفييّن من كل من وزير خارجية اليونان "نيكوس ديندياس" ووزير الخارجية الهولندي "ستيف بلوك"، حيث تم التباحُث حول التطورات المتسارعة الجارية في الأراضي الفلسطينية والتصعيد الذي يشهده قطاع غزة.

كما تم التطرق إلى المساعي المبذولة سعيًا نحو التهدئة، حيث ثمّن وزيرا الخارجية الدور المصري في هذا الصدد وجهود القاهرة الحثيثة نحو التوصُل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء التأزم الحالي.

وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية اليونان اليونان هولندا غزة قطاع غزة

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