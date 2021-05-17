وزير الخارجية يبحث هاتفيها مع نظيريه اليوناني والهولندي التهدئة في غزة

تلقىَ وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ١٧ مايو الجاري، اتصاليّن هاتفييّن من كل من وزير خارجية اليونان "نيكوس ديندياس" ووزير الخارجية الهولندي "ستيف بلوك"، حيث تم التباحُث حول التطورات المتسارعة الجارية في الأراضي الفلسطينية والتصعيد الذي يشهده قطاع غزة.

كما تم التطرق إلى المساعي المبذولة سعيًا نحو التهدئة، حيث ثمّن وزيرا الخارجية الدور المصري في هذا الصدد وجهود القاهرة الحثيثة نحو التوصُل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء التأزم الحالي.