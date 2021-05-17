الخارجية الروسية: مشاورات لممثلي الرباعية الدولية لخفض التوتر الإسرائيلي الفلسطيني

بحث ممثلون عن "اللجنة الرباعية" الدولية للشرق الأوسط (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) عبر الهاتف الخطوات المحتملة لتهدئة الوضع القائم المتوتر بين إسرائيل وفلسطين.



وذكرت الخارجية الروسية - في بيان اليوم الاثنين - " لقد تمت مناقشة الخطوات العملية الممكنة للجنة الرباعية لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار وحماية السكان المدنيين في أقرب وقت ممكن بمنطقة المواجهة العسكرية الفلسطينية الإسرائيلية".



وأضاف البيان " تم التأكيد خلال هذه المناقشات على الحاجة إلى التقيد الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي"، مشيرا إلى أن الجانب الروسي أكد من جانبه على ضرورة تهيئة الظروف لفتح آفاق سياسية لحل الأزمة واستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين.



وتابع البيان:" أن موسكو أكدت أيضا على الضرورة الملحة لعقد اجتماع للجنة الرباعية على المستوى الوزاري، مع التحضير لعقد اجتماع تشاوري مع دول عربية رئيسية بجانب الفلسطينيين والإسرائيليين".



وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن هذه المشاورات جرت عبر الهاتف وشارك فيها الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية فلاديمير سافرونكوف، والمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تور فينيسلاند، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي سفين كوبمانس، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية هادي عمرو.