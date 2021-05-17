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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ظهور بي ام دبليو الفئة الثانية كوبيه الجديدة أثناء الاختبار قبل التدشين .. صور 

صدى البلد

أعلنت شركة بي ام دبليو BMW عن دخول سيارتها الفئة الثانية كوبيه الجديدة كلياً المرحلة النهائية من التطوير قبل بدء إنتاجها في أواخر الصيف الحالى .

وبالفعل ظهرت مؤخرا السيارة بي ام دبليو BMW الفئة الثانية كوبيه الجديدة كلياً أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج ، والتى كشفت على المزيد من المعلومات عنها قبل التدشين الرسمى لها .

واوضحت بى ام دبليو ان الفئة الثانية كوبيه الجديدة يتصدر تشكيلتها إصدار M240i xDrive، والذي سيستمد قوته من محرك بست أسطوانات مستقيمة توربو يولد 374 حصان، يتصل بناقل حركة بثمانية سرعات Steptronic Sport، ونظام دفع كُلي xDrive مُتحيز للعجلات الخلفية.

و حسنت بى ام دبليو جميع إصدارات الفئة الثانية كوبيه بالاستعانة بصلابة التواء أفضل بـ 12%، كما تأتي جميع الإصدارات بشكل قياسي مع نظام تعليق يُحسن الطابع الرياضي وراحة الركوب، مع مخمدات يتم التحكم فيها إلكترونياً بشكل اختياري.

وتعتبر أنظمة التعليق والهيكل والتوجيه والكبح قد تمكنت بى ام دبليو من تطويرها بفضل الاختبارات الأخيرة على حلبة نوربورجرينج ، كما تم إجراء اختبارات على الطُرق العامة.

وتقول  بي ام دبليو تقول أنها ستحصل على مشتت هواء أمامي وعاكسات هواء، وغيرها من الترقيات التصميمية التي تُعزز مظهرها وأدائها الرياضي ، ولكن اكثر من ذلم لم تكشف اللقطات التجسسية عن الكثير من تفاصيل التصميم .            

BMW بي إم دبليو كوبية M240i xDrive

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