الأردن.. أول تعليق من الحكومة على مطالبة البرلمان بطرد السفير الإسرائيلي

وعد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة مجلس النواب بدراسة المذكرة النيابية بشأن طرد السفير الاسرائيلي من عمّان، حال ورودها للحكومة، إضافة إلى دراسة الخيارات الاخرى المتاحة لدى الحكومة، ثم العودة مجددا للمجلس والتشاور مع النواب.

وقال الخصاونة بحسب وسائل إعلام أردنية إن كل فرد في الحكومة والمجلس ينتمي لشهيد أو شخص دافع عن حمى فلسطين، ونحن في مركب واحد، ولا يوجد بلد قدم لفلسطين في العالم أكثر من الأردن وقيادته وشعبه، لتحصيل الحقوق الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وتابع "تحدث أعضاء مجلس النواب بما في قلوبنا جميعاً.

وأكد أن الأردن حوصر نتيجة مواقفه من القضية الفلسطينية وتكسرت على صخرته العديد من محاولات تصفية القضية الفلسطينية، والأردن يدعم كل فلسطين ولا يدعم فصيل بعينه، والحكومة حكومة وطنيين وليست حكومة ليبراليين أو ليبراليين جدد، وهي حكومة تدافع عن الكرامة والمبدأ وتدافع عن الأردن ليكون نصيراً للحق الفلسطيني، طالما أن الحق لم يحق.

وبين أن الحكومة ستكون بمستوى الحدث دائما، وتقوم باتخاذ القرارات وفق منظومة المصلحة الوطنية ليكون الأردن سنداً وظهيراً للقضية الفلسطينية، وسيتم دراسة القرارات ومذكرة النواب والتشاور مع المجلس بشأنها.