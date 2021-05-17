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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

بدأت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا، في وضع جداول امتحانات نهاية العام الدراسي وفق توجيهات وزير التعليم العالي بسرعة الانتهاء منها، وذلك في الوقت الذي تسأل البعض فيه عن وضع الجامعات الخاصة والأهلية وتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات عليها.

 

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وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما يتم تطبيقه على طلاب الجامعات الحكومية من قرارات استكمال الدراسة وانتهاء الامتحانات يطبق على طلاب الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن القرارات صادرة لكل طلاب الجامعات وليست فئة معينة.
 

وأضاف المصدر لموقع "صدى البلد"، أن امتحانات الميد تيرم تجرى حاليا في بعض الجامعات الخاصة وهي ليست إلزامية إنما تتخذ كل جامعة الأسلوب الأنسب لها لاكتساب الطالب الدرجات، بينما تنتهي كل جامعة من المحاضرات في نهاية الشهر الجاري أي قبل انطلاق الامتحانات بداية يونيو المقبل.

 

انطلاق امتحانات الميد تيرم بالجامعات الخاصة

ومن جانبه أكد الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية، علي بدء امتحانات "الميد تيرم" اليوم بكليات الجامعة وسط اجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات اليوم.

 

وأوضح نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية، بدء امتحانات "الميد تيرم" اليوم  بكليات  الجامعة  وسط اجراءات احترازية  للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وتجهيز قاعات الامتحانات وتقليل الكثافة داخل اللجان إلى النصف.


ووجه نائب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، بإعطاء أولوية قصوى لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية مع التأكيد على  الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أي حالات طارئة.

وأكد ندا، أنه تم تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية بالمدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا وتخصيص غرفة لكل طالب ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني بصفة دورية.

امتحانات الترم الثاني بالجامعات 

وكان قد أجرى المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وصدر خلاله قرارات الأعلى للجامعات ومتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.


كما وجه الوزير خلال الاجتماع الجامعات القيام بإعداد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، على أن تبدأ الامتحانات في شهر يونيو ومن ثم تنتهي مع بداية شهر يوليو في جميع الجامعات، على أن يتم إعلانها للطلاب مع قبل انطلاق الامتحانات بوقت كافٍ للطلاب. 
 
موعد امتحانات الترم الثاني 

كما وجه وزير التعليم العالي، ضمن قرارات الأعلى للجامعات، ببدء الاستعداد لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي، إضافة إلى إعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تخص هذا الشأن من الآن، بحيث يضمن ذلك سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين. 
 

الجامعات الخاصة الجامعات الحكومية التعليم العالي المجلس الاعلى للجامعات

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