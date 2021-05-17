وسط القصف الإسرائيلي العنيف.. كتائب القسام تهدد بضرب تل أبيب

هددت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الإثنين، بمعاودة قصف تل أبيب في حال لم تتوقف غارات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة.

ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية عن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام قوله إنه في حال"لم يتوقف العدو حالاً عن قصف البيوت الآمنة سنعاود قصف تل أبيب وجعلها في مرمى نيران صواريخنا من جديد".

وأضاف أبو عبيدة: "لقد كثّف العدو الصهيوني المجرم قصفه للبيوت والشقق السكنية المدنية الآمنة في الساعات الأخيرة، وبناءً عليه فإننا نحذّر العدو بأنه إن لم يتوقف حالاً عن قصف البيوت الآمنة؛ فإننا سنعاود قصف تل أبيب وجعلها في مرمى نيران صواريخنا من جديد، وقد أعذر من أنذر".

وذكرت وكالة شهاب الفلسطينية أن غارة إسرائيلية جديدة تستهدف محيط السطر الغربى في خانيونس جنوب قطاع غزة قبل قليل.

وقصفت طائرات الاحتلال قبل قليل عمارة المشارق قرب دوار أنصار غرب غزة.

وسقط شهيدان و10 اصابات جراء استهداف الاحتلال عمارة الشوا في قرب عيادة الرمال في مدينة غزة، كما استشهد 5 فلسطينيين وسقط عدد من الجرحى في عدة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في قطاع غزة.