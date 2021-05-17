الذهب يرتفع 4 جنيهات .. توقعات بالثبات خلال الفترة المقبلة .. وخبراء: حرب غزة ليست لها علاقة .. والارتفاعات الطفيفة غير معبرة عن سعره عالميا

أسعار الذهب ترتفع خلال تعاملات اليوم

رشاد عبده: الحرب علي غزة ليست السبب

ايهاب واصف: تفاؤل في الأسعار خلال الفترة المقبلة

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا في ختام تعاملات اليوم الإثنين بمتوسط 4 جنيهات بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر تداولا في أعيرة الذهب نحو 795 جنيها مقابل 792 جنيها خلال السبت الماضي بزيادة 3 جنيهات.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 681 جنيها مقابل 679 جنيها في السبت الماضي بزيادة تبلغ 2 جنيه.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة في سوق الذهب نحو 909 جنيهات مقابل 905 جنيهات في السبت الماضي بفارق 4 جنيهات.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين أنواع أعيرة الذهب نحو 530 جنيها مقابل 528 جنيها في السبت الماضي بفارق جنيهان.

وأخيرا وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6360 جنيها وأوقية الذهب إلى 28.3 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 908.6 ألف جنيه.

صدى البلد رصد آراء عدد من المتخصصين هل ارتفاع السعر عالميا فى البورصات له علاقة بحرب الكيان الصهيوني على قطاع غزة وتوتر الأجواء فى الشرق الاوسط مع ارتفاع اسعار النفط عالميا أيضا.

الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده قال أن الحروب تتسبب فى رفع الأسعار وتوتر الاقتصاد العالمي، لكنه استبعد أن تكون الحرب على قطاع غزة من جانب الكيان الصهيوني لها تأثير على الاقتصاد العالمي لأن الدولتين غير مؤثرتين اقتصاديا، حيث لا يوجد بهما سياحة او نفط وتعتبر أقرب إلى الحرب الداخلية التي لا تؤثر على الاقتصاد العالمي .

وقال عبده فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان ارتفاع أسعار النفط والذهب من قبل الحرب بفترة كبيرة .

وتوقع عبده أن تزيد أسعار الذهب زيادات طفيفة لأنه فى الفترة الأخيرة سعره غير مستقر، لافتا إلى أن أسعار الذهب ارتفعت فى شهر رمضان وانخفضت قبل العيد، مشيرا إلى أن سعر الذهب يتحدد لمدة 3 أشهر على حسب قيمة الصرف العالمية ومعدلات الطلب وحجم المعروض.

وعن ارتفاع أسعار السلع فى الفترة المقبلة وتأثر الاقتصاد العالمي بهذه الحرب قال عبده إذا تدخلت دولة عربية او اجنبية مؤثرة اقتصاديا فى الحرب فى الاقتصاد العالمي سيتأثر وغالبية الأسعار ستزيد بالتأكيد لكنه أستبعد أن تتدخل اى دولة حتى لا يتأثر الاقتصاد العالمي .

من جانبه قال ايهاب ناصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية إن الحرب الدائرة الآن فى قطاع غزة ليس لها علاقة بارتفاع أسعار الذهب لأن الدولتين غير مؤثرتين اقتصاديا على المستوى العالمي .

وأضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن أسعار الذهب تحدد لمدة أربعة شهور، لافتا إلى أن هناك تفاؤلا بشأن أسعار الذهب فى الفترة المقبلة.

وقال إن النقطة السعرية للذهب الآن مستقرة، مؤكدا ان الارتفاعات الطفيفة لسعره ليست مقياس لسعره عالميا أو أنه يوجد زيادة فى أسعار الذهب.

وتابع أن الذي يحدد أسعار الذهب سواء ارتفاع أو انخفاض هو الأخبار التى تنشر عنه سواء بالإيجاب أو السلب أو وجود خلل اقتصادي فى الدول المؤثرة اقتصاديا أو تدخل دولة لها وزن اقتصادي أو دولة خليجية فى التهديد بالورقة الاقتصادية حتى تتوقف الحرب، الأمر الذي سيؤثر على الأسعار العالمية للنفط والذهب والبورصة .