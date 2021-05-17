الذهب يرتفع 4 جنيهات في تعاملات اليوم.. تفاصيل

شهدت اسعار الذهب في مصر ارتفاعا في ختام تعاملات اليوم الإثنين بمتوسط 4 جنيهات بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر تداولا في أعيرة الذهب نحو 795 جنيها مقابل 792 جنيها خلال السبت الماضي بزيادة 3 جنيهات.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 681 جنيها مقابل 679 جنيها في السبت الماضي بزيادة تبلغ 2 جنيه.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة في سوق الذهب نحو 909 جنيهات مقابل 905 جنيهات في السبت الماضي بفارق 4 جنيهات.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين أنواع أعيرة الذهب نحو 530 جنيها مقابل 528 جنيها في السبت الماضي بفارق جنيهان.

وأخيرا وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6360 جنيها وأوقية الذهب إلى 28.3 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 908.6 ألف جنيه.

الدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.