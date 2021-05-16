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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 16-5-2021

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر - صورة أرشيفية

ارتفعت اسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 16-5-2021، بنحو جنيهين، بجانب ارتفاعه بنحو 4 جنيهات خلال تعاملات أمس علي مختلف الاعيرة الذهبية بـ محلات الصاغة.

وبلغ أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 907 جنيها .

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وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع تداولا نحو 794 جنيها مقابل 788 جنيها بالأمس .

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 681 جنيها .


وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين الذهب نحو 529 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيه.

الدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
 

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