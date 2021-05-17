خالد مجاهد: 65 طن مساعدات طبية إلى غزة .. و 165 سيارة إسعاف مجهزة

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال كافة المستلزمات الطبية إلى أهالينا في قطاع غزة.



وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن أرسلنا 65 طن من المساعدات الطبية إلى أهالينا في غزة، متابعا أنه أرسلنا كافة أنواع الأدوية إلى أهالينا في غزة.



وتابع الدكتور، أنه 165 سيارة إسعاف مجهزة من أجل أهالينا في قطاع غزة، و 50 سيار إسعاف منتشرة حاليا على طول قطاع غزة من أجل سرعة التعامل مع المصابين.

