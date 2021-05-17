عدد الشهداء مرشح للزيادة..سفير فلسطين بمصر: غزة أصبحت منطقة منكوبة.. فيديو

قال دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن مجلس الأمن يقف عاجزا أمام ما يحدث من جرائم إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.



وأضاف "اللوح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "المشهد في غزة يتحدث عن نفسه، فهناك مجازر دموية بشعبة يتعرض لها الشعب الفلسطيني سواء كانت استهدافا للمدنيين أو تدميرا لمنازل المواطنين على رؤوس أصحابها وساكنيها".



وأشار: "الشهداء والجرحى بالمئات، ويمكن وصف المشهد بأن منطقة قطاع غزة منطقة منكوبة بكل معنى الكلمة، وتعيش كارثة غير مسبوقة".



وأوضح: "لدينا اليوم 212 شهيد، منهم 61 طفل، و36 امرأة و16 مسنا، إضافة إلى 1400 جريح جراحات خطرة وحرجة مما ينذر بارتفاع عدد الشهداء"، مردفا: "العدوان الإسرائيلي المستمر يتطلب جهدا دبلوماسيا إضافيا من أجل وقفه بشكل فوري وعاجل".

