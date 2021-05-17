الكاف يبرز تصديات عصام الحضري مدرب حراس سيراميكا كليوباترا

أبرز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تصديات عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، ومدرب حراس مرمى نادي سيراميكا كليوباترا الحالي، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٧ التي أقيمت بالجابون.

قال كاف عن مدرب حراس سيراميكا كليوباترا، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "تركيز، إصرار، فرحة، تصديات عصام الحضري منحت منتخب مصر بطاقة التأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية عام ٢٠١٧ بالجابون"، مع نشر صور ركلات جزاء منتخب مصر وبوركينا فاسو في نصف نهائي البطولة.

وعبر منتخب مصر عبر بوركينا فاسو بركلات الترجيح بنتيجة ٤-٣، وأهدر عبد الله السعيد الركلة الأولى، ثم أحرز رمضان صبحي، وأحمد حجازي، ومحمد صلاح، وعمرو وردة، وتصدى الحضري لركلتي جزاء من لاعبي منتخب بوركينا فاسو.