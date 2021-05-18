بعد إعلانه تأجيل رفع أغنيته الجديدة بسبب التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين.. حمو بيكا : اترفعت وأنا نايم

علق المطرب الشعبي حمو بيكا على نشر أغنيته الجديدة " قلبي شايل " والتي أعلن من قبل تأجيلها بسبب التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين.



وكتب حمو بيكا عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "اغنيه قلبي شايل وجع بتاعتي انا واللي اسمه محمد شاهين انا مطلبتش ان الاغنيه دي تترفع الاغنيه دي اترفعت وانا نايم لاني قبل ما انام كنت عامل لايف اني مأجل شغلي بالكامل تضامناً مع اخواتنا في بلدنا التانيه #فلسطين وان الاغنيه تم فتحها والشير بدون علم مني وان الشركة المسؤله عن السوشيال ميديا هي اللي فتحتها ملحوظة الاغنيه دي اصلا .. مش من ضمن شغلي تحياتي لكل اخواتي واهلي وجمهوري الكبير اللي بيحبني وبيسمعني في جميع محافظات مصر والوطن العربي انتم علي راسي".





وكان حمو بيكا مطرب المهرجانات، نشر مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تأجيل طرح مهرجان جديد تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وقال حمو بيكا فى الفيديو : "في مهرجان مصر كلها مستنياه مهرجان أنا واجع قلب حبيبتك، كلها أيام وأخواتنا الفسلطينين بأمر الله منصورين، وأنا عطلت الألبوم بتاع العيد علشان تضامني مع الفلسطينين".

وتابع حمو بيكا : "الأغاني مش هتطير ولا الناس هتبطل تسمعني بس الأيام دي تعدي بأذن الله" وعبر عن اشتياقه لجمهوره