قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش
ليه الأهلي خسر .. أزهري: سحر معمول بالفشل
الخطيب يدلي بصوته في عمومية الأهلى بتعديلات النظام الأساسي.. شاهد
ميدفيديف يهاجم خطة مجلس أوروبا لـ تعويض أوكرانيا.. ويحذر: رد روسيا قادم
نهبها في آلافات.. تفاصيل مأساوية في جريمة بورسعيد برواية شقيق الضحية
مشاريع الهيمنة والتقسيم.. دعوة مفاجئة من حزب الله للسعودية
الليلة| الأحمر يبحث عن الانتصار المفقود.. وطموح سيراميكا يحدد مسيرته في الدوري
صور قمصان الأهلي في غرفة الملابس باستاد القاهرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا
دعاء العام الدراسي الجديد للمعلمين والطلاب لتيسير العلم والنجاح والتوفيق
وزير الدفاع الباكستاني يفجر مفاجأة: السلاح النووي جزء من اتفاقنا مع السعودية
إسرائيل تعترض على زيارات الصليب الأحمر لأسرى غزة في سجونها
ابنة ضحية بورسعيد: أمي بحثت عن سند فكان هو قاتـ لها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

افتتاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير حرم جامعة القاهرة وتجديد النصب التذكاري لشهدائها

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

افتتح مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، المرحلة الأولى من مشروع تطوير الحرم الجامعي، والتي تضمنت أعمال تجديد النصب التذكاري لشهداء الجامعة والمنطقة المحيطة به، واستحداث مسارات جديدة للمشاة وأخرى للسيارات، بما يحقق انتظام الحركة داخل الحرم ويعكس المكانة التاريخية والمظهر الجمالي للجامعة العريقة.

شارك في الافتتاح نواب رئيس الجامعة، وأمينها العام، وعمداء الكليات والمعاهد، ومستشارو رئيس الجامعة.

واستمع الحضور إلى عرض تفصيلي من الأستاذ الدكتور محسن صالح، عميد كلية الآثار، والأستاذ الدكتور محمد رفعت، عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، حول المراحل الفنية والإنشائية التي مرت بها عملية التجديد والتطوير، والتي نُفذت بالاعتماد على خبرات أساتذة الجامعة وخريجيها وطلابها، مع الحفاظ على القيمة التاريخية والفنية للنصب التذكاري.

وتوجه الدكتور سامي عبد الصادق بالشكر للقائمين على تنفيذ مشروع التطوير والمتابعين لأعماله من أعضاء لجنة تعزيز الهوية البصرية لجامعة القاهرة برئاسة الدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد أن النصب التذكاري لشهداء الجامعة ليس مجرد مَعْلَم تاريخي، بل رمزا خالدا ومنارة مضيئة تستلهم منها الأجيال المتعاقبة قيم التضحية والفداء والولاء والانتماء للوطن.

ولفت إلى أن استحداث المسارات الجديدة داخل الحرم الجامعي يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث المرافق والبنية التحتية وفق المعايير العالمية للجامعات، وبما يسهل الحركة داخل الجامعة لكل منتسبيها، ويعزز في الوقت ذاته الطابع الجمالي لجامعة القاهرة كأعرق الجامعات المصرية والعربية.

ومن جهتهم، أعرب عمداء الكليات المشاركون في افتتاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير الحرم الجامعي، عن سعادتهم بإنجاز هذه المرحلة.

وأكدوا أن النصب التذكاري يمثل إرثا وطنيًا وقيمة فنية تحفز أسرة الجامعة على المزيد من العمل والإبداع.

وأشاروا إلى أن المرحلة الأولى بعد تنفيذها عكست رؤية جامعة القاهرة في الجمع بين الأصالة والتجديد، بما يليق بمكانتها العريقة ودورها الوطني الرائد.

النصب التذكاري لشهداء جامعة القاهرة

أُنشئ النصب التذكاري لشهداء جامعة القاهرة، في منتصف القرن الماضي؛ تخليدًا لذكرى طلاب الجامعة الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن. 

والنصب مصنوع من البرونز على قاعدة جرانيتية، ويمثل مصر في صورة سيدة ترتدي تاجاً فرعونياً وتمسك بإكليل من الزهور، فيما يمثُل خلفها كتابا ضخما تحيط به أجنحة العنقاء وسجل الشهداء. 

وقد أبدع في تصميمه النحات الكبير فتحي محمود (1918 - 1982) الذي ترك بصمات واضحة في النحت المصري الحديث، ليكون شاهدًا فنيًا وتاريخيًا على بطولات أبناء الجامعة، وليجسد التلاحم العميق مع قضايا الوطن.

مجلس جامعة القاهرة جامعة القاهرة مشروع تطوير الحرم الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

حالة الطقس

الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

المدن الجامعية بحلوان 2025

شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية في حلوان 2025

جانب من الفاعليات

افتتاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير حرم جامعة القاهرة وتجديد النصب التذكاري لشهدائها

جانب من الفاعليات

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 59 والثالثة بنظام الساعات المعتمدة

بالصور

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

رولز رويس تبهر العالم بسقف سيارة خيالي

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

عودة المدارس .. 7 خطوات سحرية لإعادة نوم الأطفال في مواعيد منتظمة

نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة
نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة
نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة

لوك بسيط.. شيماء سيف تبهر متابعيها | شاهد

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد