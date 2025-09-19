قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش
ليه الأهلي خسر .. أزهري: سحر معمول بالفشل
الخطيب يدلي بصوته في عمومية الأهلى بتعديلات النظام الأساسي.. شاهد
ميدفيديف يهاجم خطة مجلس أوروبا لـ تعويض أوكرانيا.. ويحذر: رد روسيا قادم
نهبها في آلافات.. تفاصيل مأساوية في جريمة بورسعيد برواية شقيق الضحية
مشاريع الهيمنة والتقسيم.. دعوة مفاجئة من حزب الله للسعودية
الليلة| الأحمر يبحث عن الانتصار المفقود.. وطموح سيراميكا يحدد مسيرته في الدوري
صور قمصان الأهلي في غرفة الملابس باستاد القاهرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا
دعاء العام الدراسي الجديد للمعلمين والطلاب لتيسير العلم والنجاح والتوفيق
وزير الدفاع الباكستاني يفجر مفاجأة: السلاح النووي جزء من اتفاقنا مع السعودية
إسرائيل تعترض على زيارات الصليب الأحمر لأسرى غزة في سجونها
ابنة ضحية بورسعيد: أمي بحثت عن سند فكان هو قاتـ لها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 59 والثالثة بنظام الساعات المعتمدة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، حفل خريجي الدفعة 59، والدفعة الثالثة من الساعات المعتمدة بكلية العلاج الطبيعي، بحضور د. أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. أمل يوسف عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والخريجين وأسرهم.

بدأت وقائع الاحتفال بالتقاط صورة جماعية للخريجين أمام قبة الجامعة بحضور د. محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ثم بدأ الاحتفال داخل القاعة بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ثم كلمة د. نيفين عبد اللطيف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ثم كلمة عميد الكلية، وتوالت بعد ذلك فعاليات التكريم.

وأعرب د. أحمد رجب فى كلمته عن سعادته بتواجده في حفل تخرج الدفعة 59 من كلية العلاج الطبيعي، والذي يُعد يوم الحصاد الذي يمثل لحظة فارقة في حياة الطلاب، ويأتي تتويجًا لجهودهم ورعايةأولياء أمورهم على مدار سنوات من العمل الدؤوب، مؤكدًا ضرورة أن يستمر الخريجون في استكمال دراستهم العُليا وأن يحرصوا علي التعلم وتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية للحفاظ على تميزهم، موجهًا الشكر لأساتذة الكلية الذين لم يبخلوا بعلمهم وجهدهم على الطلاب، كما وجه الشكر لأولياء الأمور الذين ضحوا كثيرًا من أجل أن يستكمل أبناؤهم الدراسة الجامعية .

ومن جانبها، قالت د. أمل يوسف عميد كلية العلاج الطبيعي، إن يوم التخرج يُمثل انطلاقة جديدة للخريجين للبدء في حياتهم المهنية بعد أن أمضوا سنوات من الدراسة والتدريب، مشيرًة إلي أن العلاج الطبيعي ليس مجرد مهنة، بل  رسالة إنسانية سامية لتخفيف الألم، وإعادة الأمل للمرضي، فهي مهنة يحتاج إليهاكل بيت وكل مريض وكل مجتمع
وطالبت عميدة الكلية  الخريجين بضرورة أن يحملوا قيم التميز والعطاء والالتزام الأخلاقي التي تعلموها خلال دراستهم الجامعية، وأن يكونوا سفراء مشرفين للجامعة في كل مكان، كما وجهت الشكر لرئيس جامعة القاهرة لدعمه الدائم للكلية، ولأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاداريين، الذين بذلوا الجهد والوقت في إعداد الطلاب ليكونوا على هذا المستوى من التميز، ولأولياء الأمور الأبطال الحقيقيين الذين ضحوا وصبروا حتى أنهي أبناؤهم دراستهم الجامعية.

ومن جهتها، أشارت د. نيفين عبد اللطيف وكيل كلية العلاج الطبيعي لشئون التعليم والطلاب، إلى أن أساتذة الكلية لم يكونوا مجرد أساتذة ومحاضرين، ولكن كانوا بمثابة عائلة للطلاب يوجهونهم ويحتوونهم ويساندونهم خلال فترة دراستهم داخل أروقة الكلية، مضيفًة أن يوم التخرج هو يوم الحصاد الذي يبدأ فيه الخريجون فصلًا جديدًا من فصول حياتهم المهنية والإنسانية، وناشدت الخريجين أن يكونوا رحماء بالمرضي وعونًا لهم خلال رحلتهم العلاجية.

قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة الاحتفالات الكبرى جامعة القاهرة حفل خريجي الدفعة 59

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

حالة الطقس

الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

ياسمين عز

ياسمين عز: تعلمت هذه المقولة من الزعيم وكان سبب نجاحي

ارشيفية

تقارير إعلامية: النزوح يتواصل والاحتلال يوسع هجماته نحو تل الهوا وشارع النفق

لبنان

قوات اليونيفيل تدعو لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان

بالصور

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

رولز رويس تبهر العالم بسقف سيارة خيالي

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

عودة المدارس .. 7 خطوات سحرية لإعادة نوم الأطفال في مواعيد منتظمة

نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة
نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة
نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة

لوك بسيط.. شيماء سيف تبهر متابعيها | شاهد

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد