ختام فعاليات البرنامج الصيفي للوعي الأثري للأطفال بمتحف المركبات الملكية

محمد الاسكندرانى

اختتمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، فعاليات البرنامج الصيفي التفاعلي للوعي الأثري للأطفال، والذي نظمته الإدارة العامة للوعي الأثري بقطاع حفظ وتسجيل الآثار بالتعاون مع متحف المركبات الملكية، تحت عنوان “البحث عن الثعلب المكار”.

الوعي الأثري 

ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي الأثري للنشء وتعريفهم بتاريخ مصر وحضارتها العريقة بأساليب تعليمية مبتكرة تجمع بين المعرفة والمتعة.

وأوضح الدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار، أن البرنامج اعتمد على منهج التعلم بالمغامرة القائم على البحث والاستكشاف والألعاب التعليمية، بهدف تبسيط المعلومة الأثرية وربطها بالمناهج الدراسية، وتنمية روح الانتماء والفضول العلمي لدى الطلاب.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة العامة للوعي الأثري، أن البرنامج – الذي انطلقت أولى جولاته في يوليو 2025 – تواصل على مدى خمس جولات مليئة بالتشويق والمعرفة، استلهمت فكرته من شخصية "الثعلب" كرمز للذكاء وسرعة البديهة.

وخلال هذه الجولات خاض الأطفال رحلات استكشافية داخل قاعات المتحف، تعرفوا خلالها على لوحات فنية نادرة مثل لوحة انتصار محمد علي باشا، وتاريخ مصر الحديثة، وقيم وسلوكيات الأمراء والأميرات. كما شاركوا في ورش فنية لتلوين مناظر طبيعية ولوحات عالمية، وأعدوا أبحاثاً مبسطة عن أحداث تاريخية مثل حملة فريزر ومذبحة القلعة، بالإضافة إلى التعرف على تراث الأسرة العلوية من خلال الفن والتراث الصناعي الملكي بما فيه العربات الملكية والساعات ووسائل الاتصال والابتكارات الميكانيكية.

واختُتم البرنامج باحتفالية كبرى تضمنت افتتاح معرض للوحات العالمية التي أعاد الأطفال تلوينها، إلى جانب عروض فنية حول الأزياء والحُلي الملكية، وجلسة حوارية تناولت موضوع تقدير الذات وأثره في بناء الشخصية.

أن تفاعل الأطفال وحماسهم عكس نجاح البرنامج، الذي استطاع المزج بين المعرفة التاريخية والإبداع الفني، ليشكل نموذجاً رائداً للأنشطة التعليمية الحديثة التي تربط الأجيال الجديدة بتراثهم بأسلوب مبتكر وعصري.
 

وزارة السياحة والآثار مصر السياحة الوعي الأثري أثار

