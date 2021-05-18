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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم

تعرف على أسعار الذهب
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم

ارتفعت أسعار الذهب، في ختام تعاملات أمس الإثنين بمقدار 4 جنيهات للجرام، مقارنة بما كان عليه.

 

وتخطى سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر تداولا، نحو 795 جنيها مقابل 792 جنيها خلال السبت الماضي بزيادة 3 جنيهات.

أما عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب، فوصل سعر الجرام نحو 681 جنيها مقابل 679 جنيها في السبت الماضي بزيادة تبلغ 2 جنيه.

 

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة في سوق الذهب نحو 909 جنيهات مقابل 905 جنيهات في السبت الماضي بفارق 4 جنيهات.

 

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين أنواع أعيرة الذهب نحو 530 جنيها مقابل 528 جنيها في السبت الماضي بفارق جنيهان.

 

وأخيرا وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6360 جنيها وأوقية الذهب إلى 28.3 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 908.6 ألف جنيه.

 

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