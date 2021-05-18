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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء

سعر الذهب
سعر الذهب

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 18 مايو 2021.

 

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر تداولا في أعيرة الذهب نحو 798 جنيها.


ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى نحو 684 جنيها.


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة في سوق الذهب نحو 912 جنيها.

 

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين أنواع أعيرة الذهب نحو 530 جنيها.

 
وأخيرا، وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6384 جنيها، وأوقية الذهب إلى 28.363 ألف جنيه.

 

الدمغة والمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

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