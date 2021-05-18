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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرّف على موقف «معلول» من المشاركة في مباراة صن داونز

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن علي معلول لاعب الفريق، سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ابتداء من غدٍ، الأربعاء.


وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة أن «معلول» أجرى أشعة رنين قبل السفر من القاهرة أكدت التئام موضع الإصابة بشكل كامل، والفترة المقبلة ستشهد تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة في البرنامج الخاص به من خلال مشاركته في جزء من المران الجماعي.   


وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن فرصة مشاركة معلول أمام صن داونز صعبة، فيما سيكون متاحا تحت تصرف ورؤية الجهاز الفني في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المقرر إقامتها يوم ٢٨ مايو الجاري في قطر.

 

وكان «معلول» قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وقام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.


وحرص الجهاز الفني على ضم «معلول» إلى قائمة الفريق المتواجدة في جنوب إفريقيا، بعد الاطمئنان على حالته، على أن يتم تجهيزه للتواجد مع الفريق في مباراة نهضة بركان.

 

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