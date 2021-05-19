فيديو جراف| غبية وكسولة.. طرد جانا عمرو دياب من المدرسة بسبب مرضها

تعرضت جانا عمرو دياب ابنة الهضبة عمرو دياب للتنمر بسبب إصابتها باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه واضطراب القلق والذعر ADHD.

والذي أدى لترك جانا عمرو دياب للمدرسة في العاصمة البريطانية لندن التي كانت تذهب إليها، وبعد مرور سنوات على تركها لهذه المدرسة عادت "جانا" لتراسلها بقصتها مع ADHD.

وجهت جانا عمرو دياب رسالة إلى مدرستها "كوينز جيت" وقالت: "اسمي جانا عمرو دياب بدأت دراستي في مدرسة "كوينز جيت" وأنا في عمر الـ 8 ومع إتمامي عامي الـ 12 للأسف نصح بأن اترك المدرسة لأني شخصت مؤخرًا بأن أعاني من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD واضطراب القلق والذعر".

غبية وكسولة ومتمردة

اقرأوا رسالتي

ولمزيد من التفاصيل حول طرد جانا عمرو دياب من المدرسة بسبب مرضها شاهد الفيديو جراف التالي:

