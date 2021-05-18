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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قلبي معاكي يا غزة .. مايان السيد تدعوا العالم للتضامن مع فلسطين

صدى البلد

نشرت الفنانة مايان السيد، صورا لها بتي شيرت فلسطين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

 

وكتبت مايان السيد  : فلسطين العالم كله معاكوا و بيدعي ليكوا.. افتكروا إن أي دعم مننا بيعمل فرق تبرع ببوست بهاشتاج ، بتي شيرت أي حاجة نقدر نعملها. . قلبي معاكي يا فلسطين، قلبي معاكي يا غزة . 

 

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مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وُعرض على قناتي CBC و CBC دراما.

 

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

 

وجددت يسرا تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهما العام الماضى في مسلسل “خيانة عهد”.

 

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