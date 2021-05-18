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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول دعوى قضائية ضد مرشح لانتخابات الرئاسة في سوريا

صدى البلد

رفع حزب سوري دعوى قضائية، ضد المرشح لانتخابات الرئاسة، محمود مرعي، بتهمة القدح والتخوين.

وبحسب موقع RT قال أمين عام "حزب التضامن"، محمد أبو قاسم  إن الدعوى تتضمن القدح والذم والتخوين والتشهير، وذلك ردا على ما قاله مرعي في آخر حوار له مع صحيفة "الوطن" المحلية.

وأشار إلى أن نص حوار مرعي مع الصحيفة سيرفق مع الدعوى، وقال إن المرشح حسب القانون لا يتمتع بحصانة أمام القضاء، لافتا أن ما جاء على لسان محمود مرعي "تضمن مخالفة لقانون الانتخابات، وتحديدا الفقرة الثالثة من المادة 50 التي تنص على عدم تضمين الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام والآداب العامة"، وأوضح أبو قاسم أن التهجم على أحزاب سياسية مرخصة يخالف تلك الآداب.

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وكان المرشح لانتخابات الرئاسة بسوريا، محمود مرعي، تطرق في الحوار إلى "حزب التضامن"، واتهمه بعلاقات خارجية مع السعودية  كما اتهمه بأنه مرتبط بهيئة التنسيق المعارضة، وبـالجبهة الوطنية الديمقراطية، التي منعت السلطات السورية مؤتمرا تأسيسيا لها قبل نحو شهر.

وحول ذلك قال أبو قاسم إن "هيئة التنسيق هي من معارضة الداخل التي نحاورها ونلتقي معها للوصول إلى حل سياسي يحقق مطالب الشعب المشروعة" أما عن الاتهام بالعلاقة مع الرياض، فيقول أبو قاسم إن اتهام مرعي لحزب التضامن بالعلاقة مع الرياض ينظر إليه على أنه تخوين واتهام بالعمالة، في الوضع الراهن في سوريا.

وكان حزب "الشباب للبناء والتغيير" قدم طعنا للمحكة الدستورية العليا، قال فيه إن مرعي يخالف أحد الشروط الدستورية للمرشح، وهو أن يكون مقيما في سوريا إقامة دائمة لمدة عشر سنوات، وأشار حزب الشباب إلى أن مرعي كان خارج البلاد لمدة تزيد عن الحد المسموح به دستوريا.

وأمس أصدر حزب "الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي" بيانا نفى فيه أن يكون لمرعي أي علاقة بالحزب، بعد تداول معلومات بهذا الخصوص.

سوريا المعارضة الانتخابات الدستورية العليا انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة في سوريا

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