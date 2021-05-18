محافظ شمال سيناء يؤكد حرص مصر على حماية الشعب الفلسطيني الشقيق وتوفير الرعاية له

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حرص مصر والقيادة السياسية على الشعب الفلسطينى .. مشيرا الى توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الرعاية للأشقاء فى قطاع غزة عند دخولهم معبر رفح البري .



وأعلن المحافظ أثناء تفقده لسير العمل فى معبر رفح البرى أن جميع الأجهزة فى خدمة الشعب الفلسطينى من كافة الفئات ، وخاصة المصابين والجرحى جراء الاعتداءات الاسرائيلية .. مؤكدا على وجود سيارات الاسعافات المجهزة والأطقم الطبية التى تقوم بفرز الجرحى والمصابين وباقى الحالات الانسانية وتصنيفهم وتوجيههم الى أماكن العلاج والرعاية اللازمة.



وأضاف أن وزارة الصحة قامت بتجهيز 3 أنساق طبية لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة .. منها النسق الأول : مستشفيات شمال سيناء ( العريش والشيخ زويد وبئر العبد ) لاستقبال الجرحى والمصابين وتزويدها بالكوادر الطبية واستكمال الأدوات والأجهزة الطبية والأوكسجين وأكياس الدم ، والنسق الثانى : وهو مستشفيات وزارة الصحة في مدن القناة بتجهيزها واعدادها ، والنسق الثالث : وهو المستشفيات المركزية بالقاهرة بتجهيزها وإعدادها لاستقبالهم حسب الحالة وطبقا لتوصيات الأطباء المعالجين وأساتذة الجامعات .



كما تفقد المحافظ الحجر الصحى واللجان الموجودة داخل المعبر لخدمة الفلسطينيين ، ووجه بتيسير العمل وبذل أقصى جهد لخدمة الأشقاء الفلسطينيين .



وأكد المحافظ على تواجد سيارات الاسعاف والطواقم الطبية والادارية لخدمة العابرين من المصابين والجرحى والحالات الانسانية .. حيث قامت هيئة الاسعاف المصرية بتجهيز عدد 50 سيارة ( 20 سيارة من شمال سيناء ، و 30 سيارة من المحافظات المجاورة ) .. الى جانب 50 سيارة أخرى بصفة احتياطية غرب القناة لتكون جاهزة في حالة الاحتياج اليها ، وهى مزودة بالأطباء والمسعفين والسائقين والأجهزة الطبية وغيرها .

غرفة عمليات:



ونوه الى تشكيل غرفة عمليات في المحافظة للتعامل مع الأزمة تحت اشراف اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، وهناك غرف عمليات أخرى بمديريتى الصحة والتضامن الاجتماعى ومرفق الاسعاف على استعداد تام للتعامل مع الأزمة بالربط والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة .