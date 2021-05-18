عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يؤكد حرص مصر على حماية الشعب الفلسطيني الشقيق وتوفير الرعاية له

شوشة يتفقد الخدمات
شوشة يتفقد الخدمات الصحية المقدمة للفلسطينيين برفح

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حرص مصر والقيادة السياسية على الشعب الفلسطينى .. مشيرا الى توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الرعاية للأشقاء فى قطاع غزة عند دخولهم معبر رفح البري  .

 


وأعلن المحافظ أثناء تفقده لسير العمل فى معبر رفح البرى أن جميع الأجهزة فى خدمة الشعب الفلسطينى من كافة الفئات ، وخاصة المصابين والجرحى جراء الاعتداءات الاسرائيلية .. مؤكدا على وجود سيارات الاسعافات المجهزة والأطقم الطبية التى تقوم بفرز الجرحى والمصابين وباقى الحالات الانسانية وتصنيفهم وتوجيههم الى أماكن العلاج والرعاية اللازمة.

 


وأضاف أن وزارة الصحة قامت بتجهيز 3 أنساق طبية لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة .. منها النسق الأول : مستشفيات شمال سيناء ( العريش والشيخ زويد وبئر العبد ) لاستقبال الجرحى والمصابين وتزويدها بالكوادر الطبية واستكمال الأدوات والأجهزة الطبية والأوكسجين وأكياس الدم ، والنسق الثانى : وهو مستشفيات وزارة الصحة في مدن القناة بتجهيزها واعدادها ، والنسق الثالث : وهو المستشفيات المركزية بالقاهرة بتجهيزها وإعدادها لاستقبالهم حسب الحالة وطبقا لتوصيات الأطباء المعالجين وأساتذة الجامعات .

 


كما تفقد المحافظ الحجر الصحى واللجان الموجودة داخل المعبر لخدمة الفلسطينيين ، ووجه بتيسير العمل وبذل أقصى جهد لخدمة الأشقاء الفلسطينيين .

 


وأكد المحافظ على تواجد سيارات الاسعاف والطواقم الطبية والادارية لخدمة العابرين من المصابين والجرحى والحالات الانسانية .. حيث قامت هيئة الاسعاف المصرية بتجهيز عدد 50 سيارة ( 20 سيارة من شمال سيناء ، و 30 سيارة من المحافظات المجاورة ) .. الى جانب 50 سيارة أخرى بصفة احتياطية غرب القناة لتكون جاهزة في حالة الاحتياج اليها ، وهى مزودة بالأطباء والمسعفين والسائقين والأجهزة الطبية وغيرها .

 

 

غرفة عمليات:


ونوه الى تشكيل غرفة عمليات في المحافظة للتعامل مع الأزمة تحت اشراف اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، وهناك غرف عمليات أخرى بمديريتى الصحة والتضامن الاجتماعى ومرفق الاسعاف على استعداد تام للتعامل مع الأزمة بالربط والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة .

txt

محافظ شمال سيناء: فتح معبر رفح استثنائيا لعلاج مصابي غزة في مصر|فيديو

مصر رفح العريش شمال سيناء معبر رفح إسرائيل وزارة الصحة مستشفيات فلسطين الجرحى الاطقم الطبية

ترشيحاتنا

فرنسا تطالب إسرائيل باحترام حقوق الفلسطينيين

نقل الرئيس الإسرائيلي إلى مستشفى هداسا فى القدس.. اعرف السبب

لم أشك في حبه لـ ليفربول.. كلوب يعلق على فرحة محمد صلاح الجنونية بهدف أليسون

نقابة الإعلاميين تشيد بمبادرة الرئيس السيسي باعادة إعمار قطاع غزة

فرنسا تطالب إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات إلى غزة

الوطنية للتدريب: إتاحة منح وبرامج قيادة وإدارة للأشقاء في فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الدفاع في مهمة رسمية لبحث التعاون العسكري مع اليونان وقبرص

مؤامرة أم صدفة.. لماذا تظهر غزة ضبابية في خرائط جوجل؟

تصريحات مسيئة.. بيان عاجل من الخارجية السعودية للرد علي شربل وهبة

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها

السيسي يعلن تبرع مصر بـ 500 مليون دولار لاعادة الاعمار في قطاع غزة

قمة ثلاثية.. السيسي يدعو لتحرك دولي لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد الفلسطينيين

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

وزير التعليم: قرارات مهمة لحسم جدل امتحانات الثانوية العامة 2021 آخر مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 دولارات.. المتحف الأثري بمطار القاهرة يفتح أبوابه أمام الزوار ..صور

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

فيديو

فيديوجراف| فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميًا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

دعاء عبدالقادر تكتب: أزواج لكن غرباء

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

اﻟﻤﺰﻳﺪ