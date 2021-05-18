لم أشك في حبه لـ ليفربول.. كلوب يعلق على فرحة محمد صلاح الجنونية بهدف أليسون

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن فرحة محمد صلاح الجنونية بهدف أليسون بيكر، في شباك وست بروميتش، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

كان أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، قد سجل هدفا قاتلا من رأسية في شباك وست بروميتش، في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، ليقود الريدز لانتصار ثمين، بهدفين مقابل هدف.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بيرنلي:" لست متفاجئا بفرحة محمد صلاح الجنونية بهدف أليسون بيكر في شباك وست بروميتش، لقد رأيت التصميم على الفوز في وجهه".

وتابع يورجن كلوب:" محمد صلاح يبذل قصارى جهده مع ليفربول، ولم أشك في حبه للفريق ولزملائه".

يذكر أن محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، بالتساوي مع هاري كين نجم فريق توتنهام.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح للفوز على بيرنلي وكريستال بالاس، في الموجهتين المتبيقتين، لحسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الخامس، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 63 نقطة.