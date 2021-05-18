فرنسا تطالب إسرائيل باحترام حقوق الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، أن مواصلة العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة ستؤدي إلى صراع إقليمي يخرج عن حدود غزة.

وقال لودريان في مؤتمر صحفي بثته شبكة “سكاي نيوز عربية”: “نرفض هجمات حماس الصاروخية على إسرائيل”، مشيرًا إلى أن “أحد أسباب هذه الوضعية الكارثية في غزة أنه لا يوجد أفق لحل سياسي.

ودعا لودريان إسرائيل إلى احترام حقوق الفلسطينيين والقانون الدولي الإنساني، داعيًا في الوقت ذاته إلى وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع.

وتابع لودريان: “يجب احترام الوضع التاريخي للأماكن المقدسة وإطلاق عملية السلام في أقرب وقت ممكن”.

وأعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، عن شكره وتقديره، للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراره بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، بعد القصف العنيف الذي تعرض له القطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال هنية، في تصريحات نقلتها وكالة “شهاب” الفلسطينية: “نعبر عن الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على قراره تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة”.

وأضاف: “هذا يعكس الالتزام القومي المصري تجاه القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.