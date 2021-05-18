ريهام حجاج تخطف الأنظار مع زوجها بإطلالة أنيقة.. شاهد

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة لها مع زوجها محمد حلاوة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت ريهام حجاج قائلة “ حُبي ”.

وشاركت الفنانة ريهام حجاج فى بطولة مسلسل "و كل ما نفترق" بجانب كل من “أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وآيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام” وغيرهم.

ويتناول العمل، قصة “نور”، التي تقرر عائلة زوجها “حسام”، التخلص منها؛ بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود “نور” للحياة، وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة، والانتقام من عائلة حسام.