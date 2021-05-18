المغرب يستدعي سفيرته لدى إسبانيا للتشاور

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن المغرب استدعى سفيرته لدى إسبانيا، اليوم الثلاثاء، من أجل التشاور، وذلك في ظل توتر يسود العلاقات بين المملكة ومدريد.

وكانت وزارة الخارجية الإسبانية استدعت في وقت سابق من اليوم سفيرة المملكة في مدريد كريمة بنيعيش.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس للصحفيين: "لقد استدعيت السفيرة المغربية هنا للتعبير عن استيائنا ورفضنا للتدفق الجماعي للمهاجرين المغاربة إلى سبتة، وذكّرت بأن مراقبة الحدود يجب أن تكون مسؤولية مشتركة للمغرب وإسبانيا".

وتحدث بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، عن العلاقات التي تجمع بلاده بالمغرب، على خلفية نزوح آلاف المهاجرين إلى سبتة ومليلية، مذكرا بأن أساس هذه العلاقات هو الاحترام وحسن الجوار.

وقال سانشيز في كلمة مستعجلة إن “المغرب بلد شريك وصديق لإسبانيا، وهكذا يجب أن يستمر. لقد كان الاهتمام بعلاقاتنا دائما جزءا من السياسة الخارجية الإسبانية، وهذا ما ينبغي أن يستمر. أمنيتي، مثل رغبة كل الإسبان، هي زيادة تعزيز علاقتنا وتقوية الصداقة مع جيراننا المغاربة”.

وتابع قائلا: “العلاقات الإنسانية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والاستراتيجية تدعونا إلى التعاون والعمل معا للتقدم معا. ولكي يكون هذا التعاون مثمرا وفعالا، يجب أن يقوم دائما على أساس الاحترام”.