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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاهدصادمة..

بالفيديو والصور| قوات الاحتلال تهاجم المتظاهرين الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز

مجندة إسرائيلية تعتدى
مجندة إسرائيلية تعتدى على شاب فلسطيني

مع دخول العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يومه الثامن، شهدت مدينة القدس المحتلة مظاهرات حاشدة ضد تصعيد تل أبيب، في الوقت الذي واجهت فيه قوات مكافحة الشغب هذه التظاهرات بالقوة الغاشمة، ومن بينها الرصاص وقنابل الغاز. 

 

وانطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، مظاهرات احتجاجيّة حاشدة في بلدات عربية، ضدّ العدوان الإسرائيليّ في قطاع غزّة المحاصر، والضفة الغربية والقدس احتجاجا على اعتداءات الشرطة الإسرائيلية. 

 

وفي حيفا، احتشد متظاهرون في ساحة "قصر الخوري"، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومندّدين بالعدوان الإسرائيلي في غزة والقدس. وكان العنصر الشبابيّ في التظاهرة بارزا بقوّة، حسبما ذكرت وكالة القدس للأنباء. 

 

وهتف المشاركون في المظاهرة، بشعارات تنديدية وتضامنية عديدة، من بينها: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".

 

وتم إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين عند باب العامود في البلدة القديمة بالقدس، على بعد حوالي نصف ميل من الحرم القدسي. 

 

وفي أريحا،  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا فلسطينيا خلال مواجهات عنيفة قرب مدخل المدينة الجنوبي.

 

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت عضو إقليم حركة فتح في محافظة أريحا والأغوار محمود الولجي، على الحاجز الجنوبي لمدينة أريحا خلال المواجهات الدائرة هناك.

 

وأضافت، أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان بين الشبان وجنود الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الجنوبي، بعد وصول مسيرة جماهيرية دعت لها الفصائل مساء اليوم، أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان دون أن يبلغ عن إصابات.

 

وفي الوقت ذاته، شارك جمع غفير من الفلسطينيين في اعتصام مركزي، أقيم على بلاط كنيسة المهد، اسنادا ودعما للقدس وغزة والداخل، جراء العدوان الغاشم. 

 

ورفع المشاركون الذين لبوا الدعوة الجماهيرية، الأعلام الفلسطينية ويافطات تطالب المجتمع الدولي أخذ مسئوليته.

 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في أحدث تقرير صادر عنها مساء اليوم الثلاثاء، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة،  بلغت 217 شهيدا.

 

وأوضحت انه من بين الشهداء 63 طفلاً و36 سيدة و16 مسناً، بالإضافة الى 1500 إصابة بجروح مختلفة، منها 50 إصابة شديدة الخطورة، و370 إصابة في الأجزاء العلوية، منها 130 إصابة بالرأس، كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.

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القدس تل أبيب العدوان الإسرائيلي غز ة الاحتلال غزة

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